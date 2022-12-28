Günlerdir aranan kayıp iki kişinin cesetleri korkunç halde bulundu - Son Dakika
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Günlerdir aranan kayıp iki kişinin cesetleri korkunç halde bulundu

28.12.2022 16:46

Yozgat'ta hayvan alım satım işi yapan ve 3 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 43 yaşındaki Ömer Yüksel ile 48 yaşındaki Hayrullah Çetin, kamyonette av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu.

Sorgun ilçesinde büyükbaş alım satım işi yapan Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin, 3 gün önce Şefaatli ilçesindeki köylerden hayvan alımı yapmak üzere yola çıktıktan sonra kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yakınları, cep telefonlarına ulaşılamayan Yüksel ve Çetin için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bugün Yozgat merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde park halinde bulunan kamyonette Yüksel ve Çetin, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu.

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Lök ve İncirli köyleri arasındaki yolun kenarında bulunan Yüksel ve Çetin'e ait kamyonette inceleme yapıldı. Kamyonetin çevresinde de araştırma yapıldı. Ömer Yüksel ile Hayrullah Çetin'in cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Ömer Yüksel, Şefaatli, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlerdir aranan kayıp iki kişinin cesetleri korkunç halde bulundu - Son Dakika

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