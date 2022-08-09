Yozgat'ta öğretmen adayı mülakata gelinliğiyle katıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta öğretmen adayı mülakata gelinliğiyle katıldı

09.08.2022 16:02
Yozgat'ta öğretmen adayı mülakata gelinliğiyle katıldı

Yozgat'ta öğretmen adayı, düğünüyle aynı güne denk gelen mülakata gelinliğiyle katıldı.

Yozgat'ta öğretmen adayı, düğünüyle aynı güne denk gelen mülakata gelinliğiyle katıldı.

Sarıkaya ilçesinde yaşayan okul öncesi öğretmenliği mezunu Emine Bulut, düğününü yarıda bırakıp damat Sezer Bulut ile öğretmenlik mülakatı için Yozgat Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne geldi.

Öğretmen adayı gelin, mülakata gelinliğiyle girerken, damat Sezer Bulut da eşini yalnız bırakmadı.

Bulut, mülakat sonrası gazetecilere, "Mülakat çok güzel geçti, çalışan ve komisyon üyeleri çok güler yüzlüydü, çok yardımcı oldular. Beni gelinlikle görünce çok şaşırdılar. Fotoğraf çektiler, benim için güzel bir anı oldu." dedi.

Bulut, atanmayı beklediğini ifade ederek, "İnşallah gelinlik uğurlu olur, atanırım. Mesleğime başlamayı çok istiyorum." diye konuştu.

Damat Sezer Bulut da "Düğünde bizi bekliyorlar. Hayırlısıyla düğünümüzü de bitireceğiz. Eşim inşallah atanır ve çifte mutluluk yaşarız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Emine Bulut, Sarıkaya, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta öğretmen adayı mülakata gelinliğiyle katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta öğretmen adayı mülakata gelinliğiyle katıldı - Son Dakika
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