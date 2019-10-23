Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta otomobil köprüden düştü: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Yozgat'ta otomobil köprüden düştü: 1 yaralı

Yozgat'ta otomobil köprüden düştü: 1 yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobil köprüden düştü: 1 yaralı, System.String[]

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yerköy'den Yozgat'a giden Yusuf E. yönetimindeki 06 SC 418 plakalı otomobil, Sarayköy yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yerköy, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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