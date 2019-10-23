Yozgat'ta otomobil köprüden düştü: 1 yaralı
1 saat önce
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:58 Kaynak: AA
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yerköy'den Yozgat'a giden Yusuf E. yönetimindeki 06 SC 418 plakalı otomobil, Sarayköy yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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