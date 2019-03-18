Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Şehitler İçin Fener Alayı Düzenlendi

Yozgat'ta Şehitler İçin Fener Alayı Düzenlendi

1 saat önce

- Yozgat'ta şehitler için fener alayı düzenlendiYOZGAT - Yozgat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat Belediye tarafından fener alayı düzenlendi.

Yozgat'ta Şehitler İçin Fener Alayı Düzenlendi, System.String[]
- Yozgat'ta şehitler için fener alayı düzenlendi

YOZGAT - Yozgat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat Belediye tarafından fener alayı düzenlendi.
Lise Caddesi'nden başlayan fener alayına katılan yüzlerce vatandaş mehter takımı öncülüğünde ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada toplanan vatandaşlar, mehter marşlarına eşlik etti. Daha sonra programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi. Duanın ardından vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.
Fener alayına katılan İrfan Çağlayan isimli vatandaş milli ve manevi duygular içerisinde olduklarını söyleyerek "Son derece heyecanlıyım. Çanakkale'de vatan için bayrak için şehit olan askerlerimizi insanlarımızı rahmetle anıyorum. Yattıkları yer nur olsun. Bugün burada bu mutluluğu yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Makamları cennet olsun" dedi.
Zuhal Kayacık ise "Heyecanlıyız, gururluyuz. Gözlerimiz doluyor, şehitlerimizi andık. Onlara minnettarız. Yozgat ekibinin yaptığı bu çalışmada güzel, meşaleler eşliğinde mehteran eşliğinde hoşumuza gitti. Yıllardır böyle faaliyetler görmüyorduk gurur duyduk" şeklinde konuştu.
Yürüyüşün ardından vatandaşlara seslenen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da "Anadolu bir günde vatan olmadı. Biz bugün burada konuşabiliyorsak biz bugün burada rahat içerisinde huzur içerisinde toplanabiliyorsak milyonlarca şehidimiz, gazimizin sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun. Onlara Cenabı Haktan rahmet diliyoruz. Onlar bu vatan için kanlarını, canlarını seve seve feda ettiler ve biz bugün burada huzur içerisinde refah içeresinde bu güzel vatanda hep birlikte yaşıyoruz. Allah kendilerinden razı olsun" ifadelerine değindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Yozgat, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 00:21:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Şehitler İçin Fener Alayı Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]