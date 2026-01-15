Yozgat'ta U17 Güreş Müsabakaları Başladı - Son Dakika
Yozgat'ta U17 Güreş Müsabakaları Başladı

15.01.2026 16:36
Yozgat'ta U17 Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları, 34 ilden 799 sporcunun katılımıyla başladı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U17 Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları, Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda başladı. Pazar günü tamamlanacak müsabakalara, 34 ilden 799 sporcu katıldı. Serbest stil müsabakaları, yarın yapılacak final maçlarıyla sona erecek. Grekoromen güreş müsabakaları ise cumartesi günü başlayacak ve pazar günü yapılacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan U17 Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları, Yozgat'ta başladı.

34 ilden 799 sporcunun katıldığı organizasyon, pazar günü yapılacak finallerle sona erecek. İlk gün karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu, sporcular finallere kalabilmek için yoğun mücadele sergiledi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında bulunan U17 Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş grup müsabakalarına ev sahipliğini üstlendiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Serbestte 450 civarında bir sporcu katılımımız oldu. Grekoromende 320 sporcu katılımıyla 800'e yakın sporcuyu Yozgat'ımızda misafir ediyoruz. Özel İdare güreş takımımızı kurduk. Bundan sonra Yozgat'ta yetişen gerek kadın gerek erkek sporcularımız kendi memleketinde anne ve babalarının yanında ikamet edip, burada maaşlarını alıp burada Yozgat'ımız adına güreş tutacaklar. Avrupa ve dünyada bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'nı Yozgat adımıza, ülkemiz adına temsil edecekler."

Kaynak: ANKA

