Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 182 Hap Ele Geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum'dan Yozgat'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda tespit edilen aracı merkeze bağlı Boğazkale yolu Tayyip köyü girişinde durduran ekipler, aramada 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ö.F.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
