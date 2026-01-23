Yozgat\'ta Uyuşturucu Sanığı Yakalandı

Yozgat'ta uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda hareket geçti. Aranan şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş 23 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan E.K. yakalandı.

Şahıs ceza infaz kurumuna teslim edildi. - YOZGAT