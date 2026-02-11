Yozgat'ta Voleybol Yıldızlar Yarı Final Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yozgat'ta Voleybol Yıldızlar Yarı Final Başladı

Yozgat\'ta Voleybol Yıldızlar Yarı Final Başladı
11.02.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

224 sporcu, 15 ilden Yozgat'ta voleybol yarı finallerinde mücadele ediyor. Organizasyon 14 Şubat'ta sona erecek.

Okul Sporları Voleybol Yıldızlar yarı final müsabakaları, 15 ilden 224 sporcunun katılımıyla Yozgat'ta başladı.

Kızlar ve erkeklerde 8'er takımın yer aldığı organizasyonda karşılaşmalar Rıza Kayaalp Spor Salonu ve Sorgun İlçe Spor Salonu'nda oynanacak.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen açılış maçını takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, yaptığı açıklamada, 2026 yılı faaliyet programında yer alan yıldız kızlar ve yıldız erkekler grup müsabakalarının kızlarda il merkezinde, erkeklerde ise Sorgun ilçesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Hopur, 15 ilden toplam 224 sporcunun katıldığı organizasyonun 14 Şubat'ta sona ereceğini dile getirdi.

Yakın zamanda farklı branşlarda Türkiye şampiyonalarına da ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Hopur, Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın ilk kez Yozgat'ta düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Rıza Kayaalp, Sorgun, Yozgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yozgat'ta Voleybol Yıldızlar Yarı Final Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:55:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Voleybol Yıldızlar Yarı Final Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.