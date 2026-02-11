Yozgat'ta Yağışlar Çiftçiyi Sevindiriyor - Son Dakika
Yozgat'ta Yağışlar Çiftçiyi Sevindiriyor

11.02.2026 11:03
Yozgat'ta kuraklığa rağmen yağışlarla su seviyeleri yükseliyor, tarımsal sulama imkanı artıyor.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta tarımsal sulama amaçlı tesis edilen baraj ve göletlerdeki su seviyesi kuraklığa bağlı olarak düştü. Kış mevsimindeki yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, yaz aylarında tarımsal sulamada kullanılacak suyun temin edileceği baraj ve göletlerdeki su seviyesini yükseltmek amacıyla buraları besleyen dere yataklarını temizledi.

Yozgat'ta bir süredir devam eden yağışlarla birlikte önce toprak suya doydu, sonrasında da dere yataklarından sular akmaya başladı. Yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte coşan dereler, tarımsal üretim yapan ancak kuraklık nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Derelerden akan ve sulama amaçlı tesis edilen baraj ve göletleri besleyen dere yatakları atılan çöpler ve hafriyat nedeniyle tıkandı.

Baraj ve göletlerde su seviyesi yağışlara rağmen yükselmeyince devreye DSİ ekipleri girdi ve baraj ve göletleri besleyen dere yatakları temizlendi.

Yozgat Çallı Köyü'nde çiftçilik yapan Bekir Korkmaz, son yıllarda yaşanılan kuraklığa da bağlı bölge çiftçisinin sulamada ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eskiden köylü köylerde kalıyordu. Geçim kaynağı dereler ve bentler olduğu için buralara kendileri bakabiliyordu. Köyler eğitim sistemiyle, taşıma sistemiyle boşalmaya başlayınca millet metropollere gidince köyleri maalesef sahipsiz kaldı. Duyarlılık göstermediğimiz için de derelerin ıslahı konusunda birtakım sıkıntılar oldu. Yağışlarda burayı besleyen derelerden suyun Topçu Gölet'ine inmediğini gördüm. Çünkü derelerin önü hep kapanmış. Kimi hafriyat almış, kimi hafriyat dökmüş. DSİ de gelmiş kısa bir çalışma yapmış ama yetersiz yapmış. Bizim şu anda yapmamız gereken şu, vatandaş olarak bu gibi sıkıntıları kurumlarımıza bildireceğiz. Kurumlarımız da derelerimizi besleyen gerek Esenli Barajı olsun gerek Topçu Göleti buralara inen derelerin, göletleri besleyen derelerin mutlaka uçlarının temizlenmesi lazım."

"Devletin köylüyü köyde tutabilmek için dereleri yapması lazım"

"Yetersiz de olsa, eksik de olsa DSİ kısa bir çalışma yapmış. Kendilerine teşekkür ediyorum" diyen Korkmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:"

"Dereleri korumuyoruz. Bahçemizin pisliğini götürüyoruz dereye atıyoruz. Tarlamızın taşını, kayasını götürüyoruz dereye atıyoruz. Halbuki kendi hayatımızı kendimiz katlediyoruz. Burayı besleyen 5 deremiz var. Diğer derelerin de önlerinin mutlaka açılması lazım. Hala önleri kapalı. Az ileride hafriyat dökülmüş bir alan var. Dolgu yapılmış. Orada göleti besleyen derenin ağzı tamamen tıkanmış vaziyette. Suyu başka yerlere yönlendiriyor ve göletimize inmiyor. Suları biz gölete ve bentlere indirmek mecburiyetindeyiz. Devlet köylüyü köyde tutabilmek için dereleri yapması lazım. Arazi yollarını yapması lazım. Çünkü bunlar olmayınca maalesef külfet de oluyor. Vatandaş toprağa küsüyor."

Kaynak: ANKA

