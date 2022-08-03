Yozgat'ta muharrem ayı iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta muharrem ayı iftar programı düzenlendi

03.08.2022 22:29
Yozgat'ta muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Yozgat Valiliğince muharrem ayı nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Yozgat Valiliğince muharrem ayı nedeniyle iftar programı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilerek oruçlar açıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayında tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Yozgat'ta bugüne kadar insanlar arasında hiçbir yarım olmadığını bundan sonra da olmayacağını belirten Polat, "Biz aynı sofrayı, aynı toprakları paylaşan insanlarız. Rabbim birliğimiz daim etsin. Muharrem ayının bereketini gönül soframızda hemşehrilerimizle paylaştık. Yiğitler şehri Yozgat, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak da bu topraklardan hain yetişmedi, yetişmez de. Biz bu memlekete ve insanlarımıza sevdalıyız. Bugün de milletimizle lokmamızı açtık Rabbim kabul eylesin birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Devletimizin tüm imkanları aziz milletimizin emrindedir." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de muharrem ayının birliğin, kardeşliğin, barışın huzurun olduğu bir ay olduğunu belirterek, tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olmasını diledi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, daire müdürleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Ziya Polat, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta muharrem ayı iftar programı düzenlendi - Son Dakika

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