Yozgat Valisi'nden çocukların örnek davranışına ödül - Son Dakika

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Mehmetçik Vakfına yardım amacıyla kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını satışa çıkartan çocukları makamında kabul edip, tebrik etti. Kampanyaya destek amacıyla oyuncak tabancayı 100 liraya satın alan Vali Polat, çocuklara kitap seti hediye etti.
Yozgat'ın Medrese Mahallesi'nde bir araya gelen yaşları 8 ile 12 arasında değişen çocuklar Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdi. Çocuklar bunun için evlerinde kullanılabilir durumdaki oyuncaklarını bir araya getirdi. Oturdukları sitenin önünde tezgah açarak oyuncaklarını satışa sunan çocuklara, vatandaşlara destek sağladı. Kısa sürede oyuncakların tamamı satılarak 230 lira toplandı.
Konuşmanın ardından çocuklar topladıkları 330 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlanması için Vali Polat'a teslim etti. Vali Polat'ta çocuklara teşekkür edip kitap seti hediye etti.