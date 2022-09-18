Yozgatlı Kore ve Kıbrıs gazileri askerlik yıllarını gururla anlattı - Son Dakika
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Yozgatlı Kore ve Kıbrıs gazileri askerlik yıllarını gururla anlattı

18.09.2022 13:06

Yozgatlı Kore ve Kıbrıs gazileri, askerlik yıllarını ve zorlu görevlerini gururla anlattı.

Yozgatlı Kore ve Kıbrıs gazileri, askerlik yıllarını ve zorlu görevlerini gururla anlattı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Şevki Kanak, dinçliğiyle dikkati çekiyor.

Kanak, AA muhabirine, askerliğini Erzurum'da yaparken Türkiye'nin Kore'ye asker göndereceğini öğrenince gönüllü olduğunu söyledi.

Ankara Sarıkışla'da yaklaşık 2 ay eğitim gördükten sonra İskenderun'dan gemi ile yola çıktıklarını anlatan Kanak, gemide yemeklerini yedikten sonra güvertede arkadaşlarıyla şakalaşarak zaman geçirdiklerini belirtti.

Kanak, Kore'ye gittiklerinde bir Türk yüzbaşı tarafından karşılandıklarını anlatarak, "Orada bir sene kaldım, beş cephede savaştım. Türk askeri sağlamdı, başımızdaki komutanımız da sağlamdı. Komutanımız bizden önce hücum ederdi. Albayımız orada şehit oldu. Türk askeri savaştığı cepheleri alıp Kore askerine teslim etti." dedi.

Kore'de arkadaşlarının da şehit olduğunu belirten Kanak, şunları kaydetti:

"Yurda döndüğümüzde İskenderun'da indik. Gemiyi karşılayan anneler, babalar bizlere çocuklarını soruyordu. Biz de 'onlar gelemedi, ikinci gemi ile gelecek' diyorduk, hepsi şehit olmuştu, söyleyemedik. 'Senin oğlun şehit oldu' diyemedik. Yanımda 3-4 arkadaşım şehit oldu."

"Ateşin içine indik"

Yozgat'ın Lök köyünde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ömer Eratik de askerlik yıllarını unutamıyor.

Bolu Komando Tugayı 1. Tabur 2. Bölük erlerinden olduğunu ifade eden Eratik, 19 Temmuz 1974 akşamı Kıbrıs Barış Harekatı için emir geldiğini belirtti.

Saat 04.00 gibi hazır olduklarını vurgulayan Eratik, "Bu arada bizim ineceğimiz yere, uçaklarımız emniyet için yumuşatma harekatı yapıyormuş. Bize 'Kayseri Hava İndirme Tugayı 1. Taburu sizden önce indi' dediler. Onlara da 'Bolu Komando Tugayı sizden önce indi' demişler. Gönyeli Ovası'na aynı anda indik." diye konuştu.

Eratik, paraşütle indikleri yerin yandığını anlatarak, "Bizden önce uçaklar bombalamış, ekinler yanıyordu. Biz ateşin içine indik. Bizim toparlanma bölgesi Saint Hilarion Kalesi'ydi, oraya gittik. Akşamı bekledik. Rumların işgal ettiği, mücahitlerin bulunduğu Doğruyol bölüğüne hareket ettik ve bölüğü aldık, Rum Milli Muhafız Alayı bize geçmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin kendilerini çok iyi karşıladığını anlatan Eratik, "Türkler bize o kadar susamışlar ki heyecanlı bir şekilde aramıza girdiler. Bize yemek getiriyorlar, ekmek veriyorlar, ayran veriyorlardı. Lefke, işgal altındaymış, Lefke'ye Türk bayrağını çekince Türkler çok mutlu oldu, çok sevindiler." dedi.

Eratik, komutanlarını ve arkadaşlarını şehit verdiğini dile getirdi.

Babasının da Kurtuluş Savaşı gazisi olduğunu belirten Eratik, bir oğlunun da uzman çavuş olarak görev yaptığını belirterek, "Allah vatanımıza zeval vermesin. Ülkemizi işgal ettirmesin ki edemezler zaten. Vatanımız, milletimiz için tekrar tekrar ne görev verirlerse hazırız." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Kıbrıs, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgatlı Kore ve Kıbrıs gazileri askerlik yıllarını gururla anlattı - Son Dakika

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