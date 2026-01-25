YPG'nin Tabka'daki Tünel Ağı Ortaya Çıktı

Suriye ordusunun düzenlediği operasyonla terör örgütü YPG'den kurtardığı Rakka'ya bağlı Tabka beldesinde, örgütün kilise, hastane, belediye binası gibi sivil yerleşimlerin altına kazdığı kilometreler boyunca uzanan tünel ağı ortaya çıkıyor.

Terör örgütü YPG, Rakka vilayetine bağlı Fırat kıyısındaki Tabka beldesini 2017'den beri işgal altında tutuyordu. Suriye ordusu, düzenlediği operasyonla 18 Ocak'ta Tabka beldesini terörden arındırdı.

YPG'nin 8 yıldan uzun süredir işgal ettiği beldede büyük altyapı eksikliği dikkati çekiyor. Buna karşın, YPG'nin duvarlara yazdığı sloganlar, duvar resimleri hala duruyor. Terör örgütünün kazdığı bazı tünellerin girişleri beldedeki yollarda ilerlerken dahi görülüyor.

Suriye ordusu, beldenin güvenliğini üstlenmiş durumda. AA ekibi, Suriye ordusunun patlayıcı imha ekipleriyle YPG'nin beldede kazdığı tünel ağını görüntüledi.

Tabka'nın Fırat Nehri kıyısında bombardımanla yıkılmış bir binanın içine ilerleyince tünelin girişi ortaya çıkıyor. Yerin altına indikten sonra tünel boyunca ilerlerken roket atar başlıkları ve yüksek kalibreli mermi kovanları dikkati çekiyor. Suriye askerlerinin aktardığına göre, tünel ağının içindeki kapılardan şehirdeki farklı noktalara ilerleniyor.

Elektrik sistemi kurulu tünel ağından ilerledikçe bir ev gibi döşenmiş bir bölüme ulaşılıyor. "Operasyon odası" olarak kullanıldığını belirtilen bu bölümün içerisinde mutfak, banyo, koğuş gibi bölümler olarak ayrıldığı görülüyor. Terör örgütü YPG'nin terör saldırılarında kullandığı insansız hava aracının parçaları hala burada bekliyor. Tüneldeki koğuşlardan birinde terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi görülüyor.

Fırat Nehri'ndeki karşı kıyılarına nazır, roket atar, havan ve keskin nişancıların yerleştirileceği mevzilerin tünel ağında yer aldığını ve tünellerin kilometrelerce uzandığını ifade eden Suriye askerlerinin ifadelerine göre, tünel ağlarından biri de beldedeki hastaneye ulaşıyor.

Terör örgütü kilisenin altına da tünel kazdı

Tabka beldesinde terör örgütü YPG'nin tünel kazdığı diğer bir nokta DEAŞ'ın burayı ele geçirdiği 2014'te patlattığı bir kilisenin altı. Kilisenin yıkık iskeleti, üzerindeki hac ayakta duruyor buna karşın alt kata inildiğinde burada terör örgütü YPG'nin mabedin altına kazdığı tünelin girişi bulunuyor.

Kilisenin altındaki YPG'nin terör tüneli de beldedeki diğer yeraltı ağıyla bağlanıyor. Suriye askerleri, burada depo benzeri bir bölümde bulunan İHA ile atılan bomba, havan mermileri ve hazırlanmış el yapımı patlayıcıları gösteriyor.

YPG'nin bölgeden çekilmeden önce gerek tünellerde gerekse belde çevresinde bazı noktalara patlayıcı tuzakladıklarını aktaran Suriye askerleri, tünel ağındaki bazı noktalara hala daha ulaşamadıklarını, patlayıcıları temizleme çalışmalarının devam ettiğini paylaştı.

Suriye askerleri, terör örgütü YPG'nin düzensiz biçimde Tabka beldesinden kaçtığını ve bölgeyi patlayıcılarla tuzaklamaya vakit bulamadıklarını değerlendirdi.