YPG/PKK ağır silahlarla ÖSO'ya saldırdı: 1 ölü
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Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bağlı Marea'da nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarına ağır silahlarla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:39 Kaynak: AA
Terör örgütü YPG/ PKK
'nın Suriye
'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez
'e bağlı Marea'da nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarına ağır silahlarla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Marea'nın güneyindeki Tel Malid köyünde nöbet tutan ÖSO unsurlarına YPG/PKK'lı teröristlerce ağır silahlarla ateş edildi. ÖSO unsurlarının karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.
Saldırıda ÖSO mensubu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı.
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