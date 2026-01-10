YPG/SDG'den Su Kesintisi: Halep'te Kriz - Son Dakika
Ekonomi

YPG/SDG'den Su Kesintisi: Halep'te Kriz

10.01.2026 23:29
Suriye Enerji Bakanlığı, YPG/SDG'nin su pompalama faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Suriye Enerji Bakanlığı, Halep'in kuzey kırsalında bulunan El-Babiri Su İstasyonu'ndan su pompalama faaliyetlerinin durdurulduğunu ve bu durumdan terör örgütü YPG/SDG'nin sorumlu olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG kontrolündeki El-Babiri istasyonunun Halep kenti ve çevresindeki kırsal bölgeler için ana su kaynağı olduğu belirtildi.

Açıklamada, istasyondan su akışının kesilmesinin, "SDG'ye bağlı unsurların doğrudan talimatları doğrultusunda" gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu kasıtlı kesintinin, vilayetin tamamını etkileyen doğrudan zarara yol açtığı, halkın yaşamını ve temel hizmetlere erişimini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu aksaklıktan tamamen SDG'nin sorumlu tutulduğu belirtilerek, hayati altyapının hedef alınmasının ve sivillerin temel haklardan mahrum bırakılmasının uluslararası insancıl hukuk ve evrensel normların açık ihlali olduğu vurgulandı.

"Milyonlarca vatandaşın güvenliği ve refahını etkileyen bu uygulamalar" karşısında ilgili makamlar ve uluslararası kuruluşlara sorumluluk alma çağrısı yapılan açıklamada, su akışının yeniden sağlanması ve hizmetlerin sürekliliğini güvence altına almak için tüm imkanların seferber edileceği vurgulandı.

El-Babiri Su İstasyonu Halep'in doğusunda Kafse ve Meskene arasında Fırat nehri kenarında yer alıyor.

Kaynak: AA

