YPG/SDG Deyrizor'da Sivillere Saldırdı
YPG/SDG Deyrizor'da Sivillere Saldırdı

18.01.2026 11:23
Deyrizor'da YPG/SDG, sivilleri hedef alarak kamu güvenliğini tehdit etti. Vali uyardı.

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde sivil yerleşim alanlarını havan mermileri ve roketlerle vurdu.

Saldırılara ilişkin açıklama yapan Deyrizor Valisi Gassan es-Seyyid Ahmed, aşiretlerin ülkenin birliği ve Suriyelilerin topraklarına dönüşü talebiyle ayaklandığı bir dönemde YPG/SDG'nin sivilleri hedef aldığını belirtti.

Vali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Aşiretlerimiz Cezire bölgesinde Suriye'nin birliği ve evlatlarımızın vatanlarına dönüşü talebiyle ayağa kalkmışken, YPG/SDG sivilleri silahlarla hedef almayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün bununla da yetinmeyerek Deyrizor kent merkezi, Meyadin ve hükümet kontrolündeki diğer bölgelerde yerleşim alanlarına roket saldırıları düzenlediğini aktaran Vali, "Bu suçlar cezasız kalmayacak."dedi.

(Suriye'nin kuzeydoğusu) Cezire bölgesindeki vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Ahmed, hastaneler, okullar ve hizmet tesisleri başta olmak üzere kamu mallarının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ahmed, kamuya ait tesislerin tahrip edilmesinin tüm vatandaşların haklarına yönelik saldırı anlamına geldiğini ifade ederek halkı, yerel yönetimler ve ilgili ekiplerle işbirliği yapmaya, bölgenin istikrarı için talimatlara uymaya çağırdı.

Deyrizor Valiliği de yaptığı açıklamada, halkın güvenliği gerekçesiyle ülkede hafta başı olan pazar günü (bugün) tüm kamu kurumları ve resmi dairelerde çalışmaların durdurulduğunu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası'nın bulunduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtarmıştı.

Aşiretler, Deyrizor kırsalındaki Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köy ile beldelerinde de kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA

Deyrizor, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Kamu, YPG

