YPG/SDG'nin Patlayıcıları Can Kaybına Yol Açtı
YPG/SDG'nin Patlayıcıları Can Kaybına Yol Açtı

21.01.2026 16:29
Suriye ordusu, YPG/SDG'nin bıraktığı patlayıcıların infilak etmesi sonucu can kaybı yaşandığını duyurdu.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin kuzey bölgelerinden çekilmeden önce yerleştirdiği patlayıcıların infilakı sonucu can kayıpları yaşandığını açıkladı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması, Suriye resmi ajansı SANA'da yer aldı.

Terör örgütünün, konuşlandığı bazı bölgelerde geçit, tünel ve girişlerinin yanı sıra kaldıkları evlere, ev eşyaları ile araçlara patlayıcı yerleştirdiği; taş ve tuğla görünümlü düzenekler oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, kutsal değerlerin ciddi şekilde ihlal edildiğine işaret edilerek, camiler ile çok sayıda Kur'an-ı Kerim'in de tuzaklanarak uygunsuz yerlere konulduğu bilgisi verildi.

Yerleştirilen patlayıcı yüklü düzeneklerin infilakı sonucu bazı sivil ve askerlerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Operasyonlar Müdürlüğü, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep'in doğu kırsalındaki sivillere, "hiçbir şüpheli cisim ve eşyaya yaklaşmamaları, güvenlikleri için durumu derhal yetkililere bildirmeleri" çağrısında bulundu.

Müdürlük vatandaşları ayrıca, "terör örgütünün bulunduğu alanlara ve tünellere kesinlikle girilmemesi" konusunda uyardı.

Bu önlemlerin, terör örgütü YPG/SDG'nin geride bıraktığı patlayıcılardan canlarının korunması için alındığı vurgulandı.

Vatandaşlara herhangi bir şüpheli cisme karşı dikkatli olmaları çağrısının tekrar edildiği açıklamada, "durumun güvenli şekilde ele alınması ve herkesin güvenliğinin sağlanması için herhangi bir şüpheli cismi veya uygunsuz yere konmuş eşyanın derhal bildirilmesi ve bölgedeki askeri ve güvenlik birimleriyle iletişime geçilmesi" vurgulandı.

Kaynak: AA

