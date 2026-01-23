YPG/SDG Rakka'da 22 Sivil Öldürdü

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Rakka'nın Suriye güçlerinin kontrolüne geçtiği tarih olan 18 Ocak'ta kentte 3'ü çocuk olmak üzere 22 sivili öldürdüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rakka kentinin terörden arındırıldığı tarih olan 18 Ocak'ta kentte gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin 18 Ocak'ta Rakka kentindeki saldırılarında 3'ü çocuk olmak üzere 22 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybeden sivillerin yarısından fazlasının terör örgütüne mensup keskin nişancılar tarafından hedef alındığı vurgulandı.

Açıklamada, 22 sivilden 12'sinin terör örgütüne mensup keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Sivilleri hedef alan bu saldırılar kınanırken, Suriye makamları ve ilgili uluslararası kuruluşlara bu saldırılara ilişkin bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi ve sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı başlattığı operasyonlar kapsamında yerel halk ve aşiretlerin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kenti terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.