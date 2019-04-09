Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: İtirazları Tek Tek İncelemek Suretiyle Karşılıyoruz

Ysk Başkanı Güven: İtirazları Tek Tek İncelemek Suretiyle Karşılıyoruz

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimin ardından yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz" dedi.

Ysk Başkanı Güven: İtirazları Tek Tek İncelemek Suretiyle Karşılıyoruz, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimin ardından yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'ya girişinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin itiraz süreciyle ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Güven, seçimin ardından yargısal sürecin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"11 yüksek mahkeme üyesinden oluşan YSK'nın toplantılarına, kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi partinin temsilcisi de katılıyor. Bunlar AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti. Bunların iki tanesi de milletvekili. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi yargı süreci içinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim. Bunu siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz."

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-Güven'nin açıklaması

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Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:48 Kaynak: DHA

YSK Başkanı, Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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