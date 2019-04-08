Ysk Başkanı Sadi Güven'den Açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" dedi. YSK Başkanı Güven, kurul girişinde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularına karşılık kısa bir açıklama yaptı. Güven, "Yargı süreci devam ediyor. Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" diye konuştu.



(İrfan Çalışkan/İHA)

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