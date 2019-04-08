Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Sadi Güven'den Açıklama

Ysk Başkanı Sadi Güven'den Açıklama

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" dedi.

Ysk Başkanı Sadi Güven'den Açıklama, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" dedi. YSK Başkanı Güven, kurul girişinde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularına karşılık kısa bir açıklama yaptı. Güven, "Yargı süreci devam ediyor. Herhangi bir değerlendirme yapmam, yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" diye konuştu.

(İrfan Çalışkan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:16 Kaynak: İHA

Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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