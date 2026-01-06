YSK Başkanı Yener, Bahçeli'yi Ziyaret Etti

(ANKARA)- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, görev süresinin dolacak olması nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında (TBMM) ziyaret etti.
