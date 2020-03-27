YTB'den dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlar için dijital konserler - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), korona virüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçiren vatandaşlar için dijital konserler düzenliyor. Bu akşam da saat 18.00'de Lübnanlı piyanist Maan Hamadeh, YTB'nin YouTube hesabı üzerinden vatandaşlarla buluşarak piyano resitali sunacak.



Dünyanın dört bir yanında salgın hastalık dolayısıyla evde dinlenen Türk vatandaşları farklı aktiviteler ile zaman geçiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle evde vakit geçiren Türk vatandaşlarını dijital yolla dünyaca ünlü sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda "Dünyadaki Türkler Evinizde" mottosuyla YTB'nin



YouTube hesabı üzerinden online canlı konser programları düzenleniyor. Türkiye saati ile bugün 18.00'de ise YTB'nin YouTube hesabı üzerinden Lübnanlı piyanist Maan Hamadeh bir piyano resitali sunacak.



17 Mart'ta Almanya'daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan'la başlayan dijital etkinliğe 19 Mart'ta dünyaca ünlü şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Hollanda'dan katıldı. Ardından ise dünyada ve Türkiye'de 'dombra' müziğiyle ünlenen Arslanbek Sultanbekov beğeniyle dinlenen eserlerini geleneksel müzik aleti dombra ile seslendirdi. Dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ ve O Ses Türkiye Yarışmacısı Melisa Yıldırım da moral etkinliğine katılan sanatçılar arasında yer aldı. YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan konserlerde sevilen şarkıları seslendiren sanatçılar, sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen projede tamamen gönüllü olarak yer alıyor. YTB tarafından düzenlenmeye devam edecek dijital konserler, başta virüsün hızla yayıldığı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde yeni korana virüsle mücadele eden Türk vatandaşlarına moral niteliği taşıyor. YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak konser, https://youtube.com/yurtdisiturkler linkinden izlenebilecek. - ANKARA