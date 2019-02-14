Ytb Olarak ABD'ye Ayrı Bir Sayfa Açıyoruz" - Washıngton

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Kurum olarak 2019 yılında ABD'ye ayırdığımız hem proje sayısını hem bütçeyi hem de ilgi ve alakamızı artırıyoruz.

HAKAN ÇOPUR - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Kurum olarak 2019 yılında ABD'ye ayırdığımız hem proje sayısını hem bütçeyi hem de ilgi ve alakamızı artırıyoruz. YTB olarak ABD'ye ayrı bir sayfa açıyoruz." dedi.



ABD'de temaslarda bulunan YTB Başkanı Eren, hem YTB'nin misyonunu hem de ABD ölçeğindeki yeni hedeflerini AA muhabirine anlattı.



YTB'nin 7 kıtada yaşayan Türklere ve akraba topluluklara hizmet götürme amacını misyon edinmiş bir kurum olduğunu dile getiren Eren, "Kuruluş sürecinde kurumun bir mottosu vardı, 'nerede bir Türk varsa biz oradayız' şeklinde. Bunu bugün de tekrarlamak lazım aslında." diye konuştu.



Eren, YTB'nin hizmet alanının üç bağ üzerinde somutlaştığını anlatarak, ilk bağın "vatandaşlık bağı", ikinci bağın "kültürel bağ", üçüncü bağın ise uluslararası öğrenciler üzerinden "empatik bağ" olduğunu ifade etti.



"Türkiye'nin gönüllü elçilerini dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz"



Dünyanın neresinde olursa olsun Türk vatandaşlarına, kültürel bağlara sahip olunan akraba ve soydaş topluluklar ile YTB burslarıyla Türkiye'ye gelmiş uluslararası öğrencilere ulaştıklarını vurgulayan Eren, "Uluslararası öğrenciler aracılığıyla Türkiye'nin gönüllü elçilerini dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz." şeklinde konuştu.



Dünya genelinde yurt dışında yaklaşık 6 milyon kadar Türk yaşadığını belirten Eren, "Farklı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeleriyle bağlarını devam ettirmesi, bağlarını ve kimliklerini muhafaza etmeleri, Türkçeyi ve Türk kültürünü korumaları bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.



"Türkiye'nin 2023 vizyonu yolunda bir görev ifa ediyoruz"



Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğuna ve dış politikasında son 15 yılda önemli bir değişim yaşadığına dikkati çeken Eren, "Bu çerçevede Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek birçok enstrümanı ve kurumları var. YTB de bu kurumlardan bir tanesi. Yaptığımız faaliyetlerle de Türkiye'nin 2023 vizyonu yolunda bir görev ifa etmeye çalışıyoruz." dedi.



YTB Başkanı olarak ABD'ye ilk kez geldiklerini ancak bu coğrafyada çok sayıda Türk yaşadığını dile getiren Eren, ABD'de yaşayan Türklerin nevi şahsına münhasır durumları olduğunu gördüğünü anlattı.



ABD'ye ilgi artacak



"Kurum olarak 2019 yılında ABD'ye ayırdığımız hem proje sayısını hem bütçeyi hem de ilgi ve alakamızı artırıyoruz. YTB olarak ABD'ye ayrı bir sayfa açıyoruz. 2019'da ABD'ye ayırdığımız parantezi biraz daha büyütüyoruz." diyen Eren, ABD'de Türklerin kurmuş olduğu dernek, vakıf ve kurumlara verdikleri destekleri artıracaklarının altını çizdi.



ABD'deki Türk derneklerinin ülkede yaşayan Türk çocuklarına ana dillerini öğretme konusunda daha fazla çaba göstermelerini beklediklerini belirten Eren, YTB'nin bu konudaki desteğinin de artırılacağını vurguladı.



ABD genelindeki Türk kültürü temalı festivalleri desteklediklerini anlatan Eren, ayrıca büyükelçilik ve başkonsoloslukların himayesindeki etkinlikleri de desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



"ABD'deki Türkler FETÖ konusunda duyarlı"



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki yapılanmasına da temas eden Eren, ABD'deki Türk gruplarının bu örgüt ile bağlarını tamamen kopardıklarını gördüğünü ifade etti.



"(ABD yaşayan Türkler) Hangi siyasi görüşten olursa olsun bu mücadelenin topyekun verilmesi gereken bir mücadele olduğunu biliyorlar. ABD'deki tüm Türk STK'larında ve vatandaş buluşmalarında bu duyarlılığı gördüm." değerlendirmesinde bulunan Eren, bundan mutlu olduklarını kaydetti.



"Gençlere yönelik projeler beni çok heyecanlandırıyor"



Eren, "Genç bir başkan olarak gençlere yönelik tüm projeler beni çok heyecanlandırıyor. Gençler bizim gözbebeğimiz ve onlara yönelik çok sayıda projemiz var." ifadelerini kullanarak, gençlere yönelik YTB'nin projelerini anlattı.



Diasporada yaşarken Türkiye ile bağlarını koparmamış Türk gençlerinin çarpan etkisinin ebeveynlerine göre daha fazla olduğunu belirten Eren, bu gençlere yönelik her projenin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

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