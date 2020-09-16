Yukatel Denizlispor -Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Yukatel Denizlispor'un, Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasını, Volkan Bayarslan yönetecek.

Yukatel Denizlispor'un, Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasını, Volkan Bayarslan yönetecek. Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci hafta müsabakalarından olan ve 18 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasını Volkan Bayarslan yöneyecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Deniz Caner Özaral yapacak.

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