Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti
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Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti

32 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Tiago Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Tiago Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Kayserispor'da forma giyen savunma oyuncusu Lopes ile 2 yıl anlaşmaya vardıklarını dile getiren Atilla, "Transfer çalışmalarını başkanımızın hedefleri doğrultusunda yapıyoruz. Topbaşı yapıncaya kadar transferlerimiz sürecek. Yeni transferlerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Lopes ise Denizlispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, Süper Lig'de başarılı işlere imza atacaklarına inandığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:23 Kaynak: AA
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