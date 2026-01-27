Yüksek Faizler Yurttaşı Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüksek Faizler Yurttaşı Zorluyor

27.01.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Bakırlıoğlu, yüksek faiz ve kesintilerin yurttaşın borç yükünü artırdığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bireysel ve ihtiyaç kredilerinde uygulanan yüksek faiz oranları ile fon ve vergi kesintilerinin, faiz indirimlerine rağmen yurttaş üzerindeki borç yükünü artırmaya devam ettiğini söyledi. Bakırlıoğlu, "Bugün 200 bin liralık ihtiyaç kredisi almak için bankaya gittiğinizde 24 ay vade için ayda ödeyeceğiniz taksit aylık 15 bin 790 lira, vade sonunda ödeyeceğiniz toplam tutar ise 379 bin liraya çıkıyor. 200 bin liralık kredi için 137 bin 700 lira faiz, 41 bin 300 lira vergi ve fon ödeniyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi vatandaşa yansımıyor" dedi.

Bakırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, faiz indiriminin kağıt üzerinde kaldığını, yurttaşın bankaya gittiğinde karşılaştığı tabloda bir değişim olmadığını belirtti.

Faizin üzerine bir de fon ve verginin eklendiğini, gerçek borçlanma maliyetinin katlandığını ifade eden Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef para politikası kararlarının reel ekonomiye ve hane halkına aktarımı büyük ölçüde yok olmuş durumda. Politika faizindeki değişimler kredi faizlerine yansımıyor. Tahsil edilemeyen bireysel kredi oranlarındaki artış da bu tabloyu doğrular nitelikte. Geliri eriyen yurttaş, esnaf, çiftçi, emekli kredi ve kredi kartlarıyla günü kurtararak ayakta kalmaya çalışıyor. Sokaktan 10 kişiyi çevirsek muhtemelen şu anda 10'u borçlu durumda. Bu ortamda yüksek faiz ve ek kesintiler borç sarmalını daha da derinleştiriyor. Politika faizinde indirime rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yüksek seyrini sürdürüyor çünkü faiz dışında alınan fon ve vergi kesintileri toplamda yaklaşık yüzde 30'a ulaşıyor. Bu kesintilerle birlikte yurttaşın karşılaştığı gerçek borçlanma maliyeti katlanıyor.

"Bu ağır şartları kaldıramayan yurttaşlarımız kredilerini ödeyemiyor"

Bugün 200 bin liralık ihtiyaç kredisi almak için bankaya gittiğinizde 24 ay vade için ayda ödeyeceğiniz taksit aylık 15 bin 790 lira, vade sonunda ödeyeceğiniz toplam tutar ise 379 bin liraya çıkıyor. 200 bin liralık kredi için 137 bin 700 lira faiz, 41 bin 300 lira vergi ve fon ödeniyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi vatandaşa yansımıyor. Yurttaşlarımız bir yandan yüksek faiz oranlarına katlanmak zorundayken diğer yandan ödediği faiz için ayrıca yüzde 15+15 fon ve vergiye katlanmak zorunda kalıyor. Bu ağır şartları kaldıramayan yurttaşlarımız kredilerini ödeyemiyor.

16 Ocak haftasında ihtiyaç kredileri ne takibe düşenleri oranı yüzde 5,5 e dayanmış durumda. Bu oran 2025 yılının aynı döneminde yüzde 4,2 idi. Benzer durum kredi kartları borçlarında da görünüyor. Ancak kredi kartları ve KMH'lerde kredi üst sınırı var. Benzer uygulamanın ihtiyaç kredileri içinde yapılması gerekiyor. Ayrıca KKDF ve BSMV oranlarının bir an önce aşağıya çekilmesi gerekiyor.

"Ekonomiyi dostlar alışverişte görsün mantığıyla yönetiyorlar"

AKP iktidarının ekonomik yönetimi nedeniyle alım gücü günden güne eriyen yurttaşlarımız borçlanmış; yüksek kredi oranları, fon ve vergiler nedeniyle borcunu ödeyemez duruma gelmiştir. Takipteki alacak oranlarının yükselmesi, sorunun bireysel değil, yapısal olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 2-9 Ocak haftası verilerine göre 5 trilyon 976 milyar liraya ulaşmış halde. 2 Ocak'ta yüzde 54,48'e yükselen ihtiyaç kredisi faizi 2–9 Ocak haftasında da 9 puan birden artarak ve yüzde 63,53'e fırlamış durumda. Bir yandan Merkez Bankası faiz indirirken, bankalara başvuran yurttaşlar bambaşka rakamlarla karşılaşıyor. Ekonomiyi dostlar alışverişte görsün mantığıyla yönetiyorlar. Faiz politikası bankaları değil, üretimi ve yurttaşı koruyacak şekilde ele alınmalıdır. Aksi halde faiz indirimi söylemden öteye geçmez."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Faizler Yurttaşı Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:36:40. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksek Faizler Yurttaşı Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.