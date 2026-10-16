Yüksek faizli borcunu nakitle kapatan Balsu Gıda’da gözler sermaye artırımında

Zirai don ve zararlılar nedeniyle fındık rekoltesinin gerilediği, ihracatın daraldığı 2025-2026 sezonunda yüksek fiyatlarla stok taşımak zorunda kalan şirket, 22,6 milyar lira ciro ve 2,87 milyar lira FAVÖK elde etmesine rağmen 4 milyar 90 milyon liralık net finansman gideriyle karşı karşıya kaldı.

Bu yükü hafifletmek amacıyla ana ortak BG Holding, temmuz ayının başında ikincil piyasada pay satışı gerçekleştirdi. Elde edilen kaynak üzerinden şirkete 4 milyar 640 milyon liralık faizsiz sermaye avansı aktarıldı.

YÜZDE 57 MALİYETLİ BORÇ KAPATILDI

Şirketin finansman yükünü azaltmaya yönelik adımlarının ilk somut sonuçlarından biri 14 Ekim’de görüldü. ZKB Varlık Kiralama aracılığıyla 105 gün önce ihraç edilen kira sertifikasının vadesi dolarken, şirket borcunu yeni bir ihraçla çevirmek yerine mevcut nakit kaynağını kullanmayı tercih etti.

Yıllık bileşik kar payı maliyeti yüzde 57,12, yıllık basit maliyeti ise yüzde 48,25 olan kira sertifikası için yatırımcılara 310 milyon lira anapara ve 43 milyon 28 bin lira dönemsel getiri ödendi. Böylece toplam 353 milyon 28 bin liralık ödeme yapılarak ilgili borç yükümlülüğü kapatıldı.

KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAK

Balsu Gıda, finansal yapısını güçlendirmek için kar dağıtımından da vazgeçti. Şirket yönetimi, 2 Ekim’de aldığı kararla 2025-2026 özel hesap döneminde oluşan 254 milyon liralık net dağıtılabilir karın ortaklara nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılmamasını kararlaştırdı. Söz konusu tutarın olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde tutulması planlanıyor.

Şirketin gelecek döneme ilişkin hedefleri arasında stokların eritilmesi, finansal borçluluğun yüzde 60 azaltılması ve sermaye avansı sayesinde finansman giderlerinin yaklaşık yüzde 70 düşürülmesi bulunuyor.

Bunun yanı sıra Hendek’te fındık kabuğundan aktif karbon üretimine yönelik yatırımın ve Şili’deki entegre kırma ve işleme tesisinin devreye alınmasıyla katma değerli ihracat gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

GÖZLER SPK ONAYINDA

Şirketin finansal yapısının güçlendirilmesinde önemli adımlardan birini de 7 Temmuz’da Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapılan tahsisli sermaye artırımı başvurusu oluşturuyor.

4 milyar 640 milyon liralık sermaye avansının sermayeye eklenmesiyle şirketin özkaynaklarının finansal borçlarına oranının yüzde 42'den yüzde 74,5'e yükselmesi öngörülüyor.

Balsu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Zapsu, hissede yaşanan dalgalanmaların ardından 20 Eylül’de yaptığı açıklamada, ortakların şirketten para çekmediğini, aksine yüksek finansman maliyetlerinin etkisini azaltmak amacıyla hisse satışı yoluyla şirkete faizsiz kaynak sağladığını belirtmişti.

Zapsu, SPK nezdindeki sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasının ardından şirketin mali durumu dikkate alınarak piyasadan pay geri alım programının değerlendirilmesinin planlandığını da bildirmişti.

ANA ORTAĞIN PAYI YÜZDE 44'E YAKLAŞTI

Öte yandan Balsu Gıda’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) dün yapılan açıklamada, şirketin ana ortağı BG Holding’in 14 Ekim’de Borsa İstanbul’da 8,63-8,96 lira fiyat aralığından toplam 1 milyon 742 bin 221 nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiği bildirildi.

İşlem sonrasında BG Holding’in şirketteki doğrudan pay oranı yüzde 43,9974'e, oy haklarındaki payı ise yüzde 67,4295'e yükseldi.