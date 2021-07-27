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Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı - Son Dakika

Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı

27.07.2021 16:38

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan ve en düşük 147,50'lik ücretiyle eleştiri konusu olan Osmangazi Köprüsü rekor kırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

GÜNLÜK 64 BİN 406 ARAÇ GEÇTİ

Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı" dedi.

40 AYDA TAMAMLANDI

30 Mart 2013'te Yalova Altınova Hersek şantiyesinde düzenlenen törenle temeli atılan köprü, yaklaşık 40 ayda tamamlanarak Türkiye'nin önemli projeleri arasındaki yerini aldı.

YÜKSEK ÜCRETİYLE ELEŞTİRİ KONUSU OLUYOR

Osmangazi Köprüsü'nden geçen otomobiller için147,50 TL, minibüsler için 236 TL, otobüsler için 280 TL, kamyonlar için 371,50 TL'ye, tırlar için 468,50 TL'ye, motosikletler için 103 TL geçiş ücreti alınıyor.

Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı

Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü, Türk Lirası, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • zeynel abidin Karagöz: 365 GÜNLÜK GEÇİŞ SAYILARI PAYLAŞILIRSA KAR MI- ZARAR MI EDİLİYOR ANLAYABİLİRİZ. AKSİ TAKTİRDE BİRKAÇ BAYRAMLIK GEÇİŞ PAYLAŞILIRSA KAR ETTİ ZANNEDİLİR. Cevap Yaz 64 13 Yayından Kaldır
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