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Yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdular

53 dakika önce

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde kentsel dönüşüm uygulanan, ancak park yapılmayan Şehitler Mahallesi'nde çocuklar, yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu.

Yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdular, System.String[]

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde kentsel dönüşüm uygulanan, ancak park yapılmayan Şehitler Mahallesi'nde çocuklar, yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu.

Merkez Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde uygulanan kentsel dönüşüm sonrası gecekondular yıkılarak yerlerine apartmanlar inşa edildi. Ancak park ya da sosyal donatı alanları yapılmadı. Oyun alanları kısıtlı olan mahallede çocuklar, yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu. Yüksek gerilim kablolarını taşıyan direkte tehlikeye aldırış etmeden salıncakta sallanan çocuklar, yetkililerden park yapmasını istedi.

Mahallede park olmadığı için çocukların yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurduğunu söyleyen Yavuz Coşkun, "Çocuklar yağmurlu günlerde bile buraya salıncak kuruyorlar. Herhangi bir önlem yok. İlgililere kaç kez park kurulsun diye talebimiz oldu. Çocukları engelleyemiyoruz, tedirgin oluyoruz. Çocuklarımızın can güvenliğinden kaygı duyuyoruz" dedi.

Çocuklarını oyun oynamak için dışarı bırakmadığını ifade eden Ahmet Özhan ise "Mahallede dışarı çıkan çocuklar toz- toprak içinde oynuyor. Kaç kez mahallemize bir park yapılmasını istedik ama bir çözüm bulunamadı. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Şehitler Mahallesi, Yakutiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:46 Kaynak: DHA
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