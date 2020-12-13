Yüksek gerilim hattı Erzincanlı amca çocuklarının kabusu oldu - Son Dakika

Yüksek gerilim hattı Erzincanlı amca çocuklarının kabusu oldu

13.12.2020 10:59

Erzincan'ın Tercan ilçesinde oynadıkları 6 metre uzunluğundaki demirin yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapılarak vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan amca çocuklarının yaşadığı olay, kabusları oldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde oynadıkları 6 metre uzunluğundaki demirin yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapılarak vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan amca çocuklarının yaşadığı olay, kabusları oldu.

İlçeye bağlı Kalecik köyünde yaşayan 13 yaşındaki Mustafa Yalçın ile amcasının oğlu Ahmet Yalçın (16), 4 gün önce evlerinin yakınındaki, ailelerine ait inşaat malzemelerinin de bulunduğu alanda oyun oynamaya başladı.

Burada yaklaşık 6 metrelik demiri birlikte havaya kaldırmaya çalışan amca çocukları, demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Elleri, ayakları ve vücutlarının çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşarak ağır yaralanan çocukların feryadını duyan aileleri, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklar, buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

İyileşecekleri günü umutla bekliyorlar

Halen tedavisi süren ve yaşadıkları korkuyu unutamayan amca çocukları Mustafa ve Ahmet, iyileşecekleri günü umutla bekliyor.

Mustafa Yalçın'ın babası ve Kalecik köyü muhtarı olan Cengiz Yalçın, AA muhabirine, 4 gün önce evlerinin yakınında bulunan ve kendilerine ait demir ile inşaat malzemesinin bulunduğu alanda oğlu ile yeğenin oyun oynadığını söyledi.

Çocukların demiri yukarı kaldırmalarıyla akıma kapıldığını anlatan Yalçın, "Çocuklar oyun oynarken 6 metre uzunluğundaki demiri birlikte havaya kaldırıyor. Oyun oynadıkları bölgeden de yüksek gerilim hattı geçiyordu. Bu sırada demirin yüksek gerilim hattına temasıyla çocuklar akıma kapılıyor. Elleri ve ayakları tamamen yanıyor." dedi.

Yalçın, olaydan sonra çocukların hastaneye sevk edildiğini belirterek, yaşananların çocukların kabusu haline geldiğini ifade etti.

Başlarına gelen bu olay nedeniyle çok üzüldüklerini ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlum ve yeğenim yaşadığı olaydan çok etkilendi. Kimsenin başına böyle olay gelmesin. Günlerdir hastanedeyiz, çocuklar yeni yeni kendini toparlıyor. Erzurum Şehir Hastanesinde imkanlar ve hizmetler çok güzel. Allah devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Burası 5 yıldızlı otelden daha konforlu. Böyle güzel hizmetleri vatandaşa sunduğu için devletimize minnettarız. Servisteki doktor ve personelimizden Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ederiz."

"Olayın etkisinden kurtulamadım"

Çocuklardan 8. sınıf öğrencisi Mustafa Yalçın da başlarına böyle bir olayın geleceğini tahmin etmediğini söyledi.

Olayın etkisinden halen kurtulamadığını dile getiren Yalçın,"Amca oğlum Ahmet ile oyun oynuyorduk, demiri havaya kaldırmaya çalışırken elektrik tellerini fark etmedik. Demir tellere değince çarpıldık ve şok geçirdik. Elimiz, ayağımız yaralandı. Sonrasını hatırlamıyorum, bayılmışız." dedi.

Yalçın, başlarına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü anlatarak, başka çocukların bu tür kazalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Yanık merkezi yetkileri de akıma kapılması sonucu elleri ve ayaklarında 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan amca çocuklarını yakından takip ettiklerini, erken müdahale sayesinde derin yanıkların olduğu bölümlerde kesilme durumlarının şimdilik olmayacağını belirterek, cerrahi işlemler için de ilerleyen süreçte durum değerlendirmesi yapacaklarını bildirdi.

Yüksek gerilim hattı Erzincanlı amca çocuklarının kabusu oldu
Yüksek gerilim hattı Erzincanlı amca çocuklarının kabusu oldu
Yüksek gerilim hattı Erzincanlı amca çocuklarının kabusu oldu
Yüksek gerilim hattı Erzincanlı amca çocuklarının kabusu oldu

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- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yüksek gerilim hattı Erzincanlı amca çocuklarının kabusu oldu - Son Dakika


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