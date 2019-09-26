Son Dakika Haberleri: Yüksek gerilim hattından kopan tel maddi hasara yol açtı
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Yüksek gerilim hattından kopan tel maddi hasara yol açtı

1 saat önce

Çarşamba ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde yüksek gerilim hattından kopan tel, maddi hasara yol açtı.

Yüksek gerilim hattından kopan tel maddi hasara yol açtı, System.String[]

Çarşamba ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde yüksek gerilim hattından kopan tel, maddi hasara yol açtı.

Gökçeli Mahallesi Muhtarı Yusuf Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde mahallelerinden geçen yüksek gerelim hattının elektrik telinin koparak yere düştüğünü, çevredeki yaklaşık 15 mahallede elektriklerin kesildiğini söyledi.

Özkan, "Mahalle halkımız ile koordineli bir şekilde kablonun güzergahında insanların kabloya yaklaşmaması için bilgilendirmede bulunduk ve hemen YEDAŞ'ı aradık ve kablonun tamiri ile ilgili çalışma başlatıldı." dedi.

Hat üzerinde üç yıl önce de elektrik teli koptuğunu ifade eden Özkan, "Ancak bu sefer kopan kablo diğer direklerdeki kabloların da üzerine düştü ve o kabloları da kopardı ve pek çok vatandaşın evinde elektrik sayaçlarından beyaz eşyalarına kadar pek çok malzemesi yandı. Vatandaşımız bu zararın karşılanmasını istiyor. Kablo koptuğunda hiç kimsenin yaralanmaması ya da hayatını kaybetmemesi ise teselli kaynağımız oldu." diye konuştu.

YEDAŞ ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı.

Yusuf Özkan, Gökçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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