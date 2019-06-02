Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar...
58 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti
'nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım
yeniden belediye başkanı oldu. - KIRIKKALE
İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı!
3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı
Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi
Son Dakika! 3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar