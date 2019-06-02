Son Dakika Haberleri: Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar...
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Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar...

58 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.

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Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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