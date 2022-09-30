YÖK Genel Kurulu, KPSS ön inceleme raporunu değerlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi

YÖK Genel Kurulu, KPSS ön inceleme raporunu değerlendirecek

30.09.2022 10:46
YÖK Genel Kurulu, KPSS ön inceleme raporunu değerlendirecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devam eden KPSS soruşturması kapsamında yapılan ön incelemenin tamamlandığını belirterek, "Bugün Genel Kurul'da KPSS ön inceleme raporu değerlendirilecek sonra neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devam eden KPSS soruşturması kapsamında yapılan ön incelemenin tamamlandığını belirterek, "Bugün Genel Kurul'da KPSS ön inceleme raporu değerlendirilecek sonra neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek." dedi.

Özvar, Eymir Gölü'ndeki kayıkhanede, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kürek Takımı ile bir araya geldi.

Takım antrenörü Baha Er ile kayığa binip kürek çeken Özvar, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KPSS soruşturmasıyla ilgili soru üzerine Özvar, KPSS ile ilgili YÖK'e hukuki mevzuattan kaynaklı ön inceleme yetkisinin verildiğini anımsattı.

Sınava ilişkin başlattıkları ön incelemenin tamamlandığını belirten Özvar, "Bugün Genel Kurul'da KPSS ön inceleme raporu değerlendirilecek sonra neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. İncelemeyi yapan hukukçu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşler dahilinde Genel Kurul gerekli tedbirleri alacak ve işlemler yürüyecek diye düşünüyorum." bilgisini verdi.

Özvar, ÖSYM'nin devlet ya da özel kurumların sınavlarını en iyi şekilde yapmaya çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sınavlarla alakalı tartışmalar elbette olabilir. Ama bu tartışmaların, kurumların müesses haline zarar vermemesi lazım. Bu fevkalade önemli. Aynı üniversiteler gibi. Üniversiteleri eleştirmek, değerlendirmek, sıralamak mümkün ama bu tür eleştiri ve değerlendirmelerde üniversitelerin itibarına halel getirecek, onların ulusal ve uluslararası düzeyde kredibilitesine zarar verecek yaklaşımlardan da kaçınmak gerekiyor. İnsanların hataları kusurları olabilir ama kurumları muhafaza etmek hepimize düşen temel bir vazifedir. Buradan kamuoyuna da mesaj vermeyi arzu ederim. Kurumların itibarını hepimiz muhafaza etmek durumundayız. Kurumlar içinde hata yapanlar olursa o hatayla alakalı gerekli işlemler tesis edilir. Ama kurumu yıkmak, yok etmek, dağıtmak bize uygun davranış olmaz."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Erol Özvar, İnceleme, Eymir, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Genel Kurulu, KPSS ön inceleme raporunu değerlendirecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:46 Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı
11:43 Yunanistan'da vatandaşa soruldu, Türk halkı dost mu, düşman mı? Çıkan sonuç herkesi ters köşe yaptı
11:41 İlk temel 25 Ekim'de atılıyor! Bakanlık, sosyal konut projesinden ilk görüntüleri paylaştı
11:36 Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası gündeme geldi!
11:30 AA Finans eylül ayı enflasyon beklentisi duyurdu! TÜFE'nin yüzde 3,53 yükselmesi bekleniyor
11:26 Çağlayan'da suçüstü yakalanan klima hırsızı polisin burnunu kırdı!
11:26 İbiza tatilinden fotoğraflar paylaşan Yasmin Erbil'e, babasının bir kadına yaptığı skandal yorum hatırlatıldı
11:15 Bakan Çavuşoğlu'ndan, ABD'nin ambargo kararına sert tepki: Somut adımla cevap verilecek
10:58 Altın haftanın son işlem gününde yükseldi! 997 liradan değerlendiriliyor
10:51 Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Mahsa Amini'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Allah bütün kadınların yanındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 12:07:00. #1.13#
SON DAKİKA: YÖK Genel Kurulu, KPSS ön inceleme raporunu değerlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement