Son Dakika Haberleri: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Son Dakika Güncel Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

7 saat önce

Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) tamamlandı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı, System.String[]

Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) tamamlandı.

Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince yapılan ve sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanması kararı alınan YÖKDİL, 41 ildeki 47 sınav merkezinde uygulandı.

Saat 10.15'te başlayan, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınav için adaylara 180 dakika süre verildi.

ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL sonuçları 28 Kasım'da açıklanacak. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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