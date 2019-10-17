Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı
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Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:00 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı tutuklandı.
İki gün önce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Adli makamlara çıkarılan Yaşar ve Sarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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