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Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı

37 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı tutuklandı.

Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı tutuklandı.

İki gün önce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Adli makamlara çıkarılan Yaşar ve Sarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Remziye Yaşar, İrfan Sarı, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:00 Kaynak: İHA
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