Yüksekova'da 3 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Yüksekova'da 3 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda yol kenarında bulunan toprak zemine gömülü vaziyette 3 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda yol kenarında bulunan toprak zemine gömülü vaziyette 3 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova'da İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14 Eylül 2021 günü Yüksekova İlçesi Yeşildere Mahallesinde icra edilen operasyonda yol kenarında bulunan toprak zemine gömülü vaziyette; 5 paket içerisinde 3 bin gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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