Yüksekova'da Kar Ağırlığına Dayanamayan Çatı Çöktü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ağırlığına dayanamayan 6 katlı bir binanın çatısı çöktü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ağırlığına dayanamayan 6 katlı bir binanın çatısı çöktü.



İlçe genelinde günlerdir etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştı. İki Nisan Mahallesi yolu üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısı, karın ağırlığına daha fazla dayanamayarak çöktü. Çökme esnasında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Diğer yandan, ilçede 2 haftadır aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

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