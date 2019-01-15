Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Ağırlığına Dayanamayan Çatı Çöktü

Yüksekova'da Kar Ağırlığına Dayanamayan Çatı Çöktü

15 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ağırlığına dayanamayan 6 katlı bir binanın çatısı çöktü.

Yüksekova'da Kar Ağırlığına Dayanamayan Çatı Çöktü, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ağırlığına dayanamayan 6 katlı bir binanın çatısı çöktü.

İlçe genelinde günlerdir etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştı. İki Nisan Mahallesi yolu üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısı, karın ağırlığına daha fazla dayanamayarak çöktü. Çökme esnasında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Diğer yandan, ilçede 2 haftadır aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

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