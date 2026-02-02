Yüksekova'da Otobüs-Minibüs Çarpıştı - Son Dakika
Yüksekova'da Otobüs-Minibüs Çarpıştı

02.02.2026 10:40
Yüksekova'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı, 18 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

1) YÜKSEKOVA'DA HALK OTOBÜSÜYLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 18 YARALI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsüyle yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yüksekova ilçesine 3 kilometre mesafedeki Vezirli Mahallesi yakınında meydana geldi. Yüksekova Belediyesi bünyesindeki halk otobüsüyle karşı yönden gelen yolcu minibüsü virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler ve çevredekiler tarafından çıkartıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

