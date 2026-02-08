Yüksekova Esnafı Ekonomik Buhranda - Son Dakika
Ekonomi

Yüksekova Esnafı Ekonomik Buhranda

08.02.2026 15:37
Yüksekova esnafı, kira ve vergi artışlarından şikayet ediyor, acil yasal düzenleme talep ediyor.

(HAKKARİ) - Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı, "Kira artışları, vergi artışları ve zincir marketlerin esnafa karşı oluşturduğu haksız rekabet bizi ciddi anlamda zor durumda bırakıyor. Devletin kademeli olarak getirdiği vergiler bütün bu artışları tetikliyor. Artık ekonomik krizden değil, bir buhran havasından söz edebiliriz. Üretim politikası olmayan bir ülkede esnafın ayakta kalması çok zor" dedi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, esnafın karşı karşıya kaldığı sorunların birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, özellikle kira artışlarına dikkati çekti. Sarı, kira artışlarının yasal sınırların ve TÜFE oranlarının çok üzerinde yapıldığını vurgulayarak, bu konuda yasal düzenleme talep etti.

Sarı, "Kira artışları, vergi artışları ve zincir marketlerin esnafa karşı oluşturduğu haksız rekabet bizi ciddi anlamda zor durumda bırakıyor. Devletin kademeli olarak getirdiği vergiler bütün bu artışları tetikliyor. Artık ekonomik bir krizden değil, bir buhran havasından söz edebiliriz. Üretim politikası olmayan bir ülkede esnafın ayakta kalması çok zor" dedi.

Sarı, 2025'te ilçede 356 kişinin iş yeri açtığını ancak 174 kişinin de iş yerini kapattığını bildirerek, "Son dört yılda ise toplam bin 14 iş yeri açılmasına karşılık, 821 işletme kapandı. Dört yılın sonunda odamızda kalan üye sayısı sadece 193 kişi. Bu tablo sadece Yüksekova'nın değil, Türkiye'nin de bir fotoğrafıdır" ifadelerini kullandı.

"Çeklerimizi kredi çekerek ödüyoruz"

Esnaf Suat Ekmen de 2020 sonrası ekonomik koşulların ağırlaştığını belirterek, "Eskiden sezonda indirim yapmazdık. Şimdi sezon başlar başlamaz yüzde 50 indirime giriyoruz ama yine de satış yok. Çeklerimizi kredi çekerek ödüyoruz" diye konuştu.

Bir diğer esnaf Necip Öz Biçen ise kira fiyatlarının büyükşehirleri aştığını söyleyerek, "Buradaki kiralar İstanbul ve Van'dan daha yüksek. Maraş Caddesi'nde 20-30 bin liraya kiralar var. Kirayı ödeyemediği için kapatan esnaf oldu. Bu gidişle biz de kapatacağız" dedi.

Kira artışı nedeniyle iş yerini taşımak zorunda kalan esnaf Sinan Atak da, "Kiralar inanılmaz arttı. Kabul etmezseniz birkaç ay içinde dükkanı boşaltın deniliyor. Bu durum esnafın motivasyonunu kırıyor. Dayatılan kirayı ödeyemediğim için dükkanımı kapatıp başka bir yere taşınmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Esnaf temsilcileri, özellikle kira artışlarının denetlenmesi ve TÜFE oranlarıyla sınırlandırılması için acil yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yüksekova, Ekonomi, Son Dakika

