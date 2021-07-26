Yükselişe geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyesine yaklaştı

Uzun zamandır düşüş eğiliminde hareket eden kripto paraların, bugün Bitcoin öncülüğünde sert yükselmesi gündemin odağına yerleşti. Geçen hafta 29 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin'in fiyatı, önceki güne göre yüzde 10'a yakın değer kazanarak 38 bin doların üzerine çıktı.

AMAZON İDDİALARI ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Analistler, teknoloji devi Amazon'un kripto para piyasasına girmeyi planladığı yönündeki henüz doğrulanmamış haberlerin, Bitcoin alımlarının güçlenmesinde etkili olduğunu bildirdi.

64 BİN 813 DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Bitcoin 64 bin 8123 doları 14 Nisan 2021 tarihinde gördükten sonra sert satış dalgasıyla karşılaşmış ve 29 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Tarihi yüksek seviyesinden yüzde 38 uzakta olan Bitcoin bugün yüzde 17'nin üzerinde primle 39 bin 738 dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin böylece 39 gün önceki seviyesi olan 40 bin dolara kadar yaklaşmış oldu.

ELON MUSK'UN AÇIKLAMALARI YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Bitcoin üzerinde etkili açıklamaları olan Elon Musk'ın da yükselişte payı olduğu belirtiliyor. Milyarder iş adamı Elon Musk, katıldığı konferansta Tesla, SpaceX'in Bitcoin yatırımının olduğunu, kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımcısı olduğunu belirtti. Ayrıca kripto para madencilerinin yenilenebilir enerji kullanmayı artırması halinde Tesla'nın satışlarda Bitcoin'im kabul edeceğini de açıkladı.

Bu açıklamanın etkisiyle kripto para piyasalarında olumlu rüzgar esmeye başladı.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

En çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum da yüzde 14'e yakın primle 2344 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum'u Dogecoin takip etti ve yüzde 13 oranında yükselişle 0.21 dolar seviyesinden işlem görüyor.