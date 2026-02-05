Seydişehir'de yükümlüler cami ziyareti gerçekleştirdi.
Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yükümlüler Seyyid Harun Veli Camisi'ni ziyaret etti.
Ziyarette, görevliler tarafından cami ve türbeler hakıkında bilgilendirme yapıldı.
Manevi rehberlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, yükümlülerin suçtan uzak kalmaları ve farkındalıklarını artırmayı amaçladığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Yükümlüler Cami Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?