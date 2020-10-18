YUM-BİR Başkanı Afyon'dan "Tavuklarımızı gereksiz kesmeyelim" çağrısı - Son Dakika

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, tavukların gereksiz yere kesilmemesi çağrısında bulundu.

Afyon, yaptığı yazılı açıklamada, ham madde fiyat artışlarına dikkati çekmeden yumurta fiyatlarına odaklanmanın sektöre haksızlık olacağını savundu.

Fiyat artışının sektörün artan maliyetler karşısındaki tepkisi olduğunu belirten Afyon, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay ve yıllarda çok daha fazla miktarda yumurta ihracatı yapılmaktaydı. İhracat için üretilen yumurta ile iç piyasa için üretilen yumurtanın yeri, üreticisi, müşterisi ayrıdır. Fiyat artışının ihracata giden yumurta ile alakası yoktur. İhracata giden yumurtanın da içeride satılan yumurtanın da üretim maliyeti aynıdır. İç piyasa fiyatını kontrol etmek, yumurta üreticinin maliyetini gözeterek arz kontrolünü temin ile mümkündür. Ekonomisini düzeltemeyen yumurta üreticisi, pahalı ham maddeye ulaşabilmek için peşin para ile Toprak Mahsulleri Ofisinden veya çok daha yüksek bedele piyasadan mısır alabilmek için çok ucuz bedele yumurtasını arz edecektir."

İster ihracat ister iç piyasa olsun yumurtaların şu an maliyetine satıldığını aktaran Afyon, "Girdi fiyatlarımız yükselişte, önümüzü göremiyoruz. Yumurta fiyatlarının geri gelmesi veya girdilerimizin az daha yükselmesi, hayvan kesimi dolayısıyla üretimin azalmasıdır. Yarın ihtiyacımız olacak tavuklarımızı gereksiz kesmeyelim. Yumurta fiyatının yükselmemesi yem girdi maliyetlerinin artmamasına bağlıdır." ifadelerini kullandı.