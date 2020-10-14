"Yumurta dondurma yöntemi ile ilerleyen yaşlarda anne olmak mümkün" - Son Dakika

"Yumurta dondurma yöntemi ile ilerleyen yaşlarda anne olmak mümkün"

14.10.2020 09:02

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, "Kariyer hedeflerinden vazgeçmeyen, erken menopoz riski taşıyan ve çeşitli sağlık problemlerinden ötürü anne olmayı erteleyen kadınlar, yumurtalarını dondurup ileride bu yumurtaları kullanarak çocuk sahibi olabilmektedir" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, "Kariyer hedeflerinden vazgeçmeyen, erken menopoz riski taşıyan ve çeşitli sağlık problemlerinden ötürü anne olmayı erteleyen kadınlar, yumurtalarını dondurup ileride bu yumurtaları kullanarak çocuk sahibi olabilmektedir" dedi.

Çocuk sahibi olmanın önündeki engellerin başında kadınlarda ilerleyen yaşla birlikte yumurta sayısının ve kalitesinin azalması gelmektedir. Kariyer hedeflerinden vazgeçmeyen, erken menopoz riski taşıyan ve çeşitli sağlık problemlerinden ötürü anne olmayı erteleyen kadınların, yumurtalarını dondurup ileride bu yumurtaları kullanarak çocuk sahibi olabileceğini aktaran Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kurucusu Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, "Bu yöntemi tercih eden kadınlar diledikleri yaşta anne olma şanslarını korumuş oluyorlar" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"YUMURTA DONDURMA YÖNTEMİNİ İLERİ YAŞLARDA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYEN KADINLARA ÖNERİYORUZ"

"Yumurta dondurma, kadınların üreme potansiyellerini korumak için önerilen bir işlemdir. Biz bu işlemi özellikle, ileri yaşlarda çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara öneriyoruz" diyen Prof. Dr. Mustafa Bahçeci sözlerine şöyle devam etti: "Yumurta kalitesi ve sayısı ilerleyen yaşla orantılı olarak azalmaktadır. Daha erken yaşlarda dondurulan yumurtalar kalite bakımından daha iyi durumdadır ve bu yumurtaları sonraki yıllarda kullanmak mümkündür. Bu yüzden yumurta dondurma işlemini isteyen kadınların bu işlemi 35 yaşından önce yaptırmaları daha doğru olacaktır. Çünkü 35 yaşından sonra yumurtalık rezervi ve yumurta kalitesi hızlı bir şekilde azalmaya başlar. Burada şunu belirtmeliyim ki; bu durum yumurta dondurma işlemi 35 yaşından sonra yapılamaz anlamına gelmiyor".

KİMLER YUMURTA DONDURABİLİR?

Kimlere yumurta dondurma yöntemini uygulanacağı konusunda bilgilendirme yapan Prof. Dr. Bahçeci, "Yumurtalık rezervi ve kalitesi kadından kadına farklılık gösterir. Bu yüzden; kadının yumurta dondurma işlemi için uygun aday olup olmadığı birçok faktöre bağlıdır. Yumurtalarını dondurmak isteyen kadınların öncelikle bir tüp bebek uzmanı tarafından değerlendirilmeleri doğru olacaktır. Yumurta dondurma işleminin sadece bekar kadınlara uygulandığını belirtmekte fayda var. Evli kadınlar için embriyo dondurma işlemi uygulanmaktadır. Günümüzde teknolojik ve bilimsel ilerlemeler sayesinde kadının yumurtalık rezervi doğru bir şekilde değerlendirilmektedir. Biliyoruz ki; bazı kadınlarda yumurtalık rezervi beklenenden daha erken yaşlarda azalmaktadır. Düşük yumurtalık rezervi tanısı konmuş kadınlar yumurta dondurabilirler. Bazen tıbbi gereklilik durumlarında da yumurta dondurma işlemi önerilmektedir. Ne yazık ki; kadınların bir kısmına erken yaşlarda kanser tanısı konulmaktadır. Kanser tedavisi için kullanılan radyoterapi ve kemoterapi kadının yumurtalık rezervi üzerine olumsuz etkiler oluşturabilir. Bu kadınlarda kanser tedavisi öncesi yumurta dondurma işlemi yapıldığı takdirde tedavi sonrası çocuk sahibi olma şansları önemli ölçüde artırılır" şeklinde konuştu.

"YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ İÇİN HASTALARA YAKLAŞIK 10-12 GÜN BOYUNCA TEDAVİ VERMEKTEYİZ"

Yumurta dondurma işlemi için hastalara yaklaşık 10-12 gün boyunca tedavi verildiğini belirten Prof. Dr. Bahçeci, "Hasta belirli aralıkla takibe gelmekte ve ultrasonografi ve hormon testleri ile takip yapılmaktadır. Tedavinin bitiminde büyüyen yumurtaları anestezi altında topluyoruz. Toplanan yumurtalar mikroskop altında inceleniyor ve olgun olan yumurtalar donduruluyor. Hastanın yaşına ve yumurtalık rezervine göre tedavi sayısı ve protokolü belirlenir" dedi.

Yumurta dondurma yöntemi ile ilerleyen yaşlarda anne olmak mümkün
Yumurta dondurma yöntemi ile ilerleyen yaşlarda anne olmak mümkün

Yumurta, Çocuk, Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yumurta dondurma yöntemi ile ilerleyen yaşlarda anne olmak mümkün' - Son Dakika

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