Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok'tan 10 Kasım Mesajı

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Atatürk'ün ilke ve devrimleri, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. 10 Kasım sadece bir yas günü değil; aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, hedeflerini ve Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıma kararlılığımızı yenileme günüdür" dedi.

Altıok, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü "eşsiz bir lider" olarak nitelendirerek, "onun ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde hemşehrilerine hizmet etmeyi temel ilke edindiğini" vurguladı.

Altıok mesajında, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tarihin ender yetiştirdiği, eşsiz bir liderdir. Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz büyük komutan, kurduğu Cumhuriyet ile bizlere çağdaş, aydınlık ve onurlu bir gelecek bırakmıştır. Atatürk'ün ilke ve devrimleri, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir."

Yumurtalık Belediyesi olarak Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışını rehber edindiklerini belirten Altıok mesajında, "Bizler, Atatürk'ün izinde, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Eğitimden kültüre, altyapıdan sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhuriyet değerlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak en büyük görevimizdir. 10 Kasım, sadece bir yas günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, hedeflerini ve Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıma kararlılığımızı yenileme günüdür" ifadelerini kullandı.