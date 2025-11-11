Yumurtalık Mahallesi'nde Yol Çalışması Tamamlandı

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Herekli Mahallesi'nde gerçekleştirilen sathi kaplama yol çalışmasının Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tamamlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı için hayırlı olsun" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Herekli Mahallesi'nde yürütülen sathi kaplama yol çalışması tamamlandı. Altıok, konuya ilişkin, "Herekli Mahallesi'nde sathi kaplama yol çalışmamızı Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile tamamladık. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı için hayırlı olsun" diye konuştu.

Yumurtalık'ta halkın huzuru, güveni ve sağlığı için belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullandıklarını belirten Altıok, ilçeyi daha modern bir kimliğe kavuşturma hedefiyle kararlı adımlarla ilerlediklerini kaydetti.