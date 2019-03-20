Son Dakika Haberleri: Yunak Kaymakamı Akbulut, "Kariyer Günleri"Ne Misafiri Oldu

Yunak Kaymakamı Akbulut, "Kariyer Günleri"Ne Misafiri Oldu

36 dakika önce

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Yunak Kaymakamı Akbulut,
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Kariyer Günleri" etkinliği için gittiği Yunak Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Kaymakam Akbulut, öğrencilerden hayatta kendilerine bir hedef belirleyerek çalışmalarını ona göre plan yapmalarını ve bu yolda bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı söyleşide konuşan Akbulut, öğrencilik ve meslek yaşamı tecrübelerini paylaşarak, "Her şeyin başı çalışmaktan geçiyor." dedi.

Etkinlik, Akbulut'un kendisine yöneltilen soruları cevaplamasının ardından sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Yunak, Güncel
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