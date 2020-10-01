Yunak'ta açık sınıf uygulamasıyla eğitim yapılıyor - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde açık sınıf uygulamasına geçildi.

Yunak ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk etapta okul öncesi ve orta öğretim başta olmak üzere lise ile Destekleme ve Yetiştirme Kursuna (DYK) kadar her kademe ve türden bütün okullarda açık sınıf uygulamasıyla eğitim yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Konya İnsan Mektebi" Projesi kapsamında açık sınıf uygulamasıyla 21 Eylül 2020'de aşamalı ve kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitimlere başlandı.

Yüz yüze eğitim öncesinde tüm okullar her türlü hijyen, mesafe ve ısı ölçer kullanılarak kurallara uygun bir şekilde yeni eğitim yılına hazırlandı.

Açık sınıf uygulamasının yapılamayacağı, mevsim şartlarının zorlaştığı dönemlerde ise kapalı geniş mekan ve konferans salonlarında uygulamanın devam ettirilmesi planlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından destek verilerek oluşturulan sınıfların oturma düzeni ve alan büyüklüğü ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda okul yönetimi tarafından belirlenecek. Uygulamadan öğrenci ve ailelerinin memnun oldukları belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, yaptığı açıklamada, amaçlarının daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim vermek olduğunu ifade etti.