Yunak'ta alkol denetimi - Son Dakika

Yunak'ta alkol denetimi
07.11.2020 15:47
Konya'nın Yunak ilçesinde halk sağlığının korunması amacı ile sahte alkollü içecek denetimi yapıldı.
Konya'nın Yunak ilçesinde halk sağlığının korunması amacı ile sahte alkollü içecek denetimi yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından polis destekli, alkollü içecek satan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimde ürünler tek tek incelendi, faturaları kontrol edildi. Sahte alkollü içeceklerin üretim ve satışının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - KONYA
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