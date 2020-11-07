Yunak'ta alkol denetimi - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde halk sağlığının korunması amacı ile sahte alkollü içecek denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından polis destekli, alkollü içecek satan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimde ürünler tek tek incelendi, faturaları kontrol edildi. Sahte alkollü içeceklerin üretim ve satışının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - KONYA