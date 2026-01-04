Yunan çiftçiler 48 saat yol ve sınır kapılarını kapatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunan çiftçiler 48 saat yol ve sınır kapılarını kapatacak

Haberin Videosunu İzleyin
Yunan çiftçiler 48 saat yol ve sınır kapılarını kapatacak
04.01.2026 18:30  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yunan çiftçiler 48 saat yol ve sınır kapılarını kapatacak
Haber Videosu

Yunan çiftçiler, taleplerine cevap alamadıkları için 48 saat boyunca yol ve gümrük kapılarını kapatacak.

Yunanistan genelinde eylemlerini sürdüren çiftçiler, taleplerine yönelik somut adım atılmadığı gerekçesiyle 48 saat boyunca yol ve sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

48 SAAT BOYUNCA GÜMRÜK KAPILARIDA KAPATILACAK

Ülke genelinden çiftçi temsilcilerinin katılımıyla Selanik yakınlarındaki Malgara bölgesinde yapılan toplantının ardından alınan karara göre, çiftçiler perşembe ve cuma günleri bazı önemli kara yolu noktalarında eylemlerini yoğunlaştıracak. Çiftçi temsilcileri ayrıca, 48 saat boyunca kamyon geçişlerine yönelik olarak gümrük kapılarının da kapatılacağını açıkladı.

ÇÖZÜM OLMAZSA EYLEMLER SÜRECEK

Kardiçe Birleşik Çiftçi Dernekleri Federasyonu Başkanı Kostas Celas, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin perşembe ve cuma günlerine kadar çözüm üretmesi halinde gerçek bir diyalog ortamının oluşabileceğini, aksi halde eylemlerin süreceğini kaydetti.

EYLEMLER, YAKLAŞIK 1 AYDIR DEVAM EDİYOR

Yunanistan genelinde yaklaşık bir aydır devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor. Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan çiftçiler 48 saat yol ve sınır kapılarını kapatacak - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Mantar toplamak için ormanda kayboldu Sevindiren haber geldi Mantar toplamak için ormanda kayboldu! Sevindiren haber geldi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi

21:51
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 22:09:57. #7.11#
SON DAKİKA: Yunan çiftçiler 48 saat yol ve sınır kapılarını kapatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.