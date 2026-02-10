Yunan taraftarlar, Türk polisini ve Beşiktaş'ı hedef alarak hakaret içeren pankart açtı - Son Dakika
Yunan taraftarlar, Türk polisini ve Beşiktaş'ı hedef alarak hakaret içeren pankart açtı

10.02.2026 23:40
Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı pankart tepki çekti.

Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki Panionios- Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı pankart tepki çekti.

Grup etabının 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe karakterlerle galiz küfürler yazılı bir pankart açtı.

Beşiktaş Kulübü, açılan ırkçı pankartı en ağır şekilde kınadığını ve lanetlediklerini belirterek, "EuroLeague (Avrupa Ligi) yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Türk takımlarına yönelik ırkçı pankartlar ilk değil

Geçen yıl kasım ayında Basketbol Avrupa Ligi'ndeki Partizan-Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart, tepki çekmişti.

Fenerbahçe Beko'nun Partizan deplasmanında oynadığı maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart, büyük tepkiye neden olmuş ve Fenerbahçe Avrupa Ligi yönetimine şikayette bulunmuştu.

Fenerbahçe ise çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen pankartın asılmasına izin verdiğini ifade etmişti.

Basketbol Avrupa Ligi, büyük tepki çeken ırkçı pankart dolayısıyla Sırp ekibine 40 bin avro para ve tribün kapatma cezası vermiş fakat tribün kapatma cezası ertelenmişti.

Fenerbahçe, futbolda da ırkçı pankarta maruz kalmıştı

Geçen yıl yine kasım ayında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile yaptığı karşılaşmada ev sahibi ekip taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) yazan pankart açmıştı.

Viktoria Plzen'e maçta çıkan olaylar nedeniyle cüzi para cezası veren UEFA, eleştirelerin hedefi olmuştu.

UEFA, Çek ekibine taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, kamuya açık geçiş yollarını kapattığı gerekçesiyle de 6 bin olmak üzere 21 bin avro ceza vermekle yetinmişti.

Viktoria Plzen'e ayrıca 2 yıllık denetim süresi çerçevesinde kısmi tribün kapatma cezası uygulanmıştı.

Spor otoriteleri, verilen para cezalarının yetersiz olduğunu ve tribün kapatma cezasının ertelenmesinin caydırıcı bir karar olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

Basketbol, Beşiktaş, Olaylar, Gain, Spor, Son Dakika

Yunan taraftarlar, Türk polisini ve Beşiktaş'ı hedef alarak hakaret içeren pankart açtı

SON DAKİKA: Yunan taraftarlar, Türk polisini ve Beşiktaş'ı hedef alarak hakaret içeren pankart açtı - Son Dakika
